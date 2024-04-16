19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وثيقة بكركي: من الوضع المسيحيّ إلى العناوين الوطنية
Lebanon 24
16-04-2024
|
22:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترتّب اللجنة المتابعة مهمّة إعداد"وثيقة بكركي"تفاصيل الورقة مع انطلاق اجتماعاتها من جديد، بعدما كانت توقّفت اللقاءات في الأسابيع الماضية نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية. ولم يكن قد انتهى كلّ شيء حينذاك على تخوم تحضير ورقة المبادئ المتّخذة طابعاً دستورياً في الصرح البطريركي، إنّما كانت تلك بمثابة صياغة بآفاق حيث يطمح المتابعون للوثيقة أن تلقى الأصداء البنّاءة عندما يحصل التشاور في مضامينها مع القوى السياسية على تنوّع مشاربها. ولا تزال "وثيقة بكركي" قيد التحضير مع التحضير للتشاور الإضافيّ في مضمونها خلال الاجتماعات المتلاحقة المقبلة ما يجعل منها ورقة على مسافة من التنقيح النهائيّ بحبر التأنّي قبل الانتقال للتداول بها مع الأحزاب السياسية الرئيسية
Advertisement
ذكرت "النهار" أنّ اجتماع أمس الثلثاء في بكركي لم يتوصّل إلى نتائج إضافية عما سبق، في انتظار أن يتشاور كلّ ناشط حزبيّ حضر في بكركي مع مرجعيته السياسية في تفاصيل الملاحظات والمقترحات التي طرحت في الاجتماع. وعلم ان التشاور في بكركي قد انتقل من مرحلة المناقشات الخاصة في الوضع المسيحيّ الداخليّ إلى العناوين الوطنية الشاملة. ويحرص المجتمعون تحديداً على ضرورة الاتفاق على مقترحات مؤكّدة أهمية تطبيق القرار 1701 ضمن الوثيقة مع التعويل على إمكان أن يشكّل هذا القرار الدوليّ إجماعاً لبنانياً.
في المحصلة، بلغت المشاورات حول "وثيقة بكركي" مرحلة التداول في ملاحظات الناشطين السياسيين الحاضرين للاجتماعات حول بعض نقاطها. ثم سينتقل المجتمعون إلى مرحلة الإعداد النهائيّ الذي سيسبق التداول في مضمون الوثيقة مع المكوّنات السياسية والروحية الإسلامية. ولا تزال اللجنة التي تشكّلت تتولّى المشاورات وحضور الاجتماعات أو مواكبتها، شمولاً بحضور كنسيّ يضمّ المطارنة بولس مطر، بولس صيّاح، وأنطوان بو نجم، فضلاً عن حضور سياسيّ حزبيّ يتولّاه نوابٌ وناشطون أو بعض المندوبين عنهم في حال تغيّبهم شمولاً في "القوات اللبنانية"، حزب الكتائب، "التيار الوطني الحرّ"، حركة "الاستقلال"، حزب الوطنيين الأحرار، مشروع "وطن الإنسان"، كما انضمّ حزب الطاشناق حديثاً بهدف حضور الاجتماعات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُهددة بالحبس.. ممثلة سورية شهيرة تُثير الجدل بإطلالة جريئة من على متن يخت (صور)
Lebanon 24
مُهددة بالحبس.. ممثلة سورية شهيرة تُثير الجدل بإطلالة جريئة من على متن يخت (صور)
04:00 | 2024-04-16
16/04/2024 04:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عاجل من عاليه... العثور على طائرة مسيّرة إيرانيّة
Lebanon 24
خبر عاجل من عاليه... العثور على طائرة مسيّرة إيرانيّة
11:10 | 2024-04-16
16/04/2024 11:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
منطقة لبنانية باتت معسكر تدريب.. ماذا يُحضّر "فلسطينيو لبنان"؟
Lebanon 24
منطقة لبنانية باتت معسكر تدريب.. ماذا يُحضّر "فلسطينيو لبنان"؟
03:00 | 2024-04-16
16/04/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من دواء معروف جداً.. هذا ما قيل عنه
Lebanon 24
تحذير من دواء معروف جداً.. هذا ما قيل عنه
07:21 | 2024-04-16
16/04/2024 07:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد جريمة العزونية.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
جديد جريمة العزونية.. إليكم ما حصل
03:23 | 2024-04-16
16/04/2024 03:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:06 | 2024-04-16
بري يُصعّد: لا انتخابات بلدية دون الجنوب.. والصمد تقدم بمقترح قانون معجل مكرر
22:03 | 2024-04-16
الخماسية تُطلق خطة "الإنعاش الرئاسي"
22:09 | 2024-04-16
انزعاج فرنسي وسفراء الخماسية يسعون لأفكار جامعة "لا كسر لفريق لمصلحة آخر"
22:48 | 2024-04-16
الحكومة اللبنانية تطلق البحث عن تمويل لإعادة إعمار الجنوب
23:57 | 2024-04-16
أصيبت إصابة مُباشرة.. "الحزب" يستهدف آلية عسكرية في المطلة
23:53 | 2024-04-16
حاول الفرار من دورية الجيش في زيتون أبي سمراء... وهذا ما حلّ به
فيديو
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
03:03 | 2024-04-16
17/04/2024 07:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
17/04/2024 07:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
17/04/2024 07:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24