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لبنان

إعتراض اسرائيلي لدى الفاتيكان بعد كلام المطران بسترس

Lebanon 24
16-04-2024 | 22:23
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اعترضت إسرائيل، لدى الفاتيكان، على كلام قاله مطران بيروت السابق للروم الكاثوليك كيرلس سليم بسترس في مجمع الاساقفة الأخير في الفاتيكان "مع مجيء المسيح أصبحت الأرض الموعودة هي الملكوت. وبالتالي لا يمكن الاستناد إلى الكتاب المقدس – العهد القديم لتبرير وجود إسرائيل باعتبارها الأرض الموعودة، وهذا الموضوع يتعلّق بالسياسة وليس بالدين". وردّ الفاتيكان على الاعتراض بأنّ لكل مطران الحرية في التعبير عن آرائه في قلب الكنيسة(النهار)
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