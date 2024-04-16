19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جبران باسيل "يسكر" بالنصر
Lebanon 24
16-04-2024
|
22:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": وفق القريبين قبل الأبعدين، قد يسكر النائب جبران باسيل بكأس «النصر» الذي حققه في نقابة المهندسين ليزيد من منسوب غنجه ودلاله على الثنائي الشيعي، ويرفع من سقف طموحاته في الملف الرئاسي، خصوصاً وأنّ الاستحقاق النقابي أكد ما هو مؤكد بالنسبة له: لا استغناء لـ»الثنائي» وتحديداً «حزب الله» عنه، لأنّ البديل سيكون مزيداً من تعزيز الحضور الشعبي لـ»القوات». هذه المعادلة وحدها كفيلة بدفع باسيل إلى التصلّب في موقفه الرئاسي والتمسك بخيار البحث عن مرشح ثالث، ليبتعد أكثر وأكثر عن خيار سليمان فرنجية.
Advertisement
يعتقد هؤلاء أنّ الالتقاء الأميركي- الإيراني ومعهما السعودي هو حاصل حتماً، ولكن يبقى السرّ في التوقيت، وأنّ هذا التقاطع حين سيحصل سيرفع من حظوظ فرنجية لدرجة حمله إلى قصر بعبدا، ولهذا تصير مسألة عدد الأصوات التي قد يحصل عليها تفصيلاً بسيطاً، بمعنى اكتفائه بأغلبية الـ65 صوتاً بعد تأمين النصاب في الدورتين الأولى والثانية، وهو شرط لا يتوفر إلّا بغطاء تسوية إقليمية تجعل كلّ القوى السياسية، لا سيما المعارضة لانتخاب فرنجية، تمتنع عن مقاطعة الجلسة ولكن من دون التصويت لـ»رئيس التسوية».
أكثر من ذلك، لا يرى هؤلاء أنّ مرحلة انتظار التسوية قد تطول كثيراً. بنظرهم قد يعيد التاريخ نفسه ولكن بوجوه جديدة، لجهة إسقاط ظروف ترئيس العماد ميشال عون وتوقيت حصول التقاطع الإقليمي الذي سمح بانتخابه رئيساً، على الدورة المرتقبة لانتخاب رئيس جديد. يقول هؤلاء إنّ التقاطع الذي وقع في العام 2016 على اسم ميشال عون حصل قبل أسابيع قليلة من إجراء الاستحقاق الرئاسي في الولايات المتحدة الأميركية والذي أتى بدونالد ترامب رئيساً، حيث قد يتكرر السيناريو نفسه بمعنى حصول هذا التقاطع قبل أسابيع معدودة أيضاً من اجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية والمحددة بأول يوم ثلثاء من شهر تشرين الثاني، أي في الخامس منه، والتي قد تأتي هذه المرة بفرنجية رئيساً ضمن تقاطع يسمح بنهوض البلد من مأزقه. فهل ستتوفر هذه الظروف؟ أم أنّ الأحداث المتسارعة في المنطقة قد تبدّل كل المشهد؟
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُهددة بالحبس.. ممثلة سورية شهيرة تُثير الجدل بإطلالة جريئة من على متن يخت (صور)
Lebanon 24
مُهددة بالحبس.. ممثلة سورية شهيرة تُثير الجدل بإطلالة جريئة من على متن يخت (صور)
04:00 | 2024-04-16
16/04/2024 04:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عاجل من عاليه... العثور على طائرة مسيّرة إيرانيّة
Lebanon 24
خبر عاجل من عاليه... العثور على طائرة مسيّرة إيرانيّة
11:10 | 2024-04-16
16/04/2024 11:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
منطقة لبنانية باتت معسكر تدريب.. ماذا يُحضّر "فلسطينيو لبنان"؟
Lebanon 24
منطقة لبنانية باتت معسكر تدريب.. ماذا يُحضّر "فلسطينيو لبنان"؟
03:00 | 2024-04-16
16/04/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من دواء معروف جداً.. هذا ما قيل عنه
Lebanon 24
تحذير من دواء معروف جداً.. هذا ما قيل عنه
07:21 | 2024-04-16
16/04/2024 07:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد جريمة العزونية.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
جديد جريمة العزونية.. إليكم ما حصل
03:23 | 2024-04-16
16/04/2024 03:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:06 | 2024-04-16
بري يُصعّد: لا انتخابات بلدية دون الجنوب.. والصمد تقدم بمقترح قانون معجل مكرر
22:03 | 2024-04-16
الخماسية تُطلق خطة "الإنعاش الرئاسي"
22:09 | 2024-04-16
انزعاج فرنسي وسفراء الخماسية يسعون لأفكار جامعة "لا كسر لفريق لمصلحة آخر"
22:48 | 2024-04-16
الحكومة اللبنانية تطلق البحث عن تمويل لإعادة إعمار الجنوب
23:57 | 2024-04-16
أصيبت إصابة مُباشرة.. "الحزب" يستهدف آلية عسكرية في المطلة
23:53 | 2024-04-16
حاول الفرار من دورية الجيش في زيتون أبي سمراء... وهذا ما حلّ به
فيديو
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
03:03 | 2024-04-16
17/04/2024 07:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
17/04/2024 07:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
17/04/2024 07:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24