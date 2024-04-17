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لبنان
التطورات تحتدم جنوبا: غارات إسرائيلية.. و"الحزب" يستهدف ثكنة برانيت بصاروخ "بركان"
Lebanon 24
17-04-2024
|
01:30
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في آخر تطورات الجنوب، نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة صباح اليوم الأربعاء استهدفت بلدة عيتا الشعب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
إلى ذلك أفادت قناة "الجزيرة" عن إطلاق صاروخ من جنوب لبنان صباحا باتجاه ثكنة برانيت الإسرائيلية في الجليل الأعلى.
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وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى ان صفارات الإنذار دوت في عدد من مستوطنات الشمال، وأعلنت أنه تم اطلاق أكثر من 10 صواريخ منذ الصباح من لبنان على الشمال، وتم رصد 4 صواريخ.
ولاحقا أعلن حزب الله في بيان ان عناصره استهدفوا صباح اليوم الأربعاء 17-04-2024 مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة.
وكان الطيران الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات جوية ليلا على مدينة الخيام جنوب لبنان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف الخيام وايضا سهل الخيام-مرجعيون بأكثر من 12 قذيفة استمر حتى ساعات الفجر، وسمعت اصوات القصف بوضوح في أرجاء النبطية وضواحيها.
وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى ان طيران الاستطلاع الإسرائيلي حلق حتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف نهر الليطاني والساحل البحري.
وكانت الطائرات المسيّرة تجوب سماء المنطقة كما اطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.
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