حاول الفرار من دورية الجيش في زيتون أبي سمراء... وهذا ما حلّ به

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خلال قيام وحدات من الجيش والمخابرات بتنفيذ دوريات وحواجز في زيتون ابي سمراء، لم تمتثل سيارة لاوامر عناصر الحاجز لدى مرورها في المكان، وحاولت المرور ليقوم حينها عناصر الدورية بإطلاق النار بإتجاه السيارة ليتم توقيف واقتياد كل من المدعو "خ.د" و "م.د" واصابة السائق "ا.د" اثناء محاولته الفرار ليتم نقله بواسطة سيارة مدنية الى مستشفى الاسلامي للعلاج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".كما افادت المصادر ان وخلال تنفيذ وحدات الجيش والمخابرات مهامها في المحلة المذكورة تم توقيف عدد من الاشخاص وضبط بحوزتهم اسلحة حربية وممنوعات وتم احالتهم الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص.