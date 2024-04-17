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لبنان

للمرة الثالثة... "الحزب" يستهدف ثكنة برانيت

Lebanon 24
17-04-2024 | 02:35
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أعلن حزب الله، صباح اليوم الاربعاء، في بيان أنه استهدف مجددًا عند الساعة 08:50 ‏الانتشار المستحدث لجنود العدو الإسرائيلي جنوب ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية".‏
 

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واستهدفت "المقاومة الإسلامية" عند الساعة 08:30 ‌‎من صباح يوم الأربعاء، تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.
 
الى ذلك، استهدف "الحزب" عند الساعة 07:50 انتشاراً ‏مستحدثًا لجنود العدو الإسرائيلي جنوب ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.‏
 
 
وفي بيان صباحي اليوم الأربعاء أعلن حزب الله استهداف مقر قيادة الفرقة ٩١. وقال البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:30 ‌‎من صباح يوم الأربعاء 17-04-2024 مقر قيادة ‏الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة".‏
 
 
وكان حزب الله أعلن انه منتصف ليل الثلاثاء 16-04-2024 استهدف عناصره آلية ‏عسكرية أثناء دخولها إلى موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وأقعوا من فيها ‏بين قتيل وجريح.‏
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