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لبنان

في عكار عملية سرقة.. بطلها سائق "توك توك"!

Lebanon 24
17-04-2024 | 00:28
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تعرّض المدعو "ب.ح" ليل الثلاثاء ـ الأربعاء لمحاولة سرقة من قبل سائق "توك توك" عند مفرق بلدة ببنين عكار وذلك بعد قيام الاول بالصعود بالتوك توك المذكور الا ان السائق ولدى وصوله الى اوتوستراد نفق بحنين المحمرة قام بشهر سكين ووضعه في رقبة "ب.ح" طالباً هاتفه والمال الذي كان بحوزته، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وعُلم انه جرى توقيف المعتدي لاحقاً لدى محاولته العبور عند نقطة للجيش.

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