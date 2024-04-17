تحركات حكومية لتنظيم الوجود السوري بالتوازي مع المعالجة الشاملة بدعم اوروبي

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برزت في الأيام الماضية تحرّكات محلية وغربية من أجل حل أزمة النازحين السوريين، بعد الصرخة اللبنانيّة التي حذّرت من خطر استمرار النزوح. وتقول أوساط حكومية إن هناك حراكًا لبنانيًّا رسميًّا يعمل من أجل تنظيم الوجود السوري في المرحلة الأولى بالتوازي مع الاتصالات التي يجريها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المجتمع الدولي ومع قبرص من أجل إيجاد معالجة هذه المعضلة. وثمة تعويل محلي على تبدّل في موقف الاتحاد الأوروبي في مؤتمر بروكسل الذي سيعقد نهاية شهر أيارالمقبل للبحث في الوضع في سوريا وفي أزمة النزوح.داخليا، باشر سفراء "اللجنة الخماسية" تحركا جديدا لمقاربة الاستحقاق الرئاسي، عبر لقاءات مع كتل نيابية، مؤيدة او متباعدة مع المرشحين المعلنين للرئاسة، سواء النائب السابق سليمان فرنجية المدعوم من "الثنائي الشيعي" وقوى 8 آذار، او الوزير السابق جهاد ازعور او سواه من المرشحين المقترحين او المنتظرين.وتفيد المعلومات "أن أعضاء "الخماسية" لم يقدموا أفكارًا جديدة إنما اللقاءات خصصت لاستمرار تبادل الآراء والتحاور، والدفع من أجل تفاهم اللبنانيين على انتخاب رئيس.ويقول السفير المصري علاء موسى في سلسلة تصاريح "نحن نبحث عن سبل الوصول إلى عناوين رئيسية يتّفق عليها الجميع لأنه عند الوصول إليها يمكن التغلّب على التفاصيل. وإذا ما توافرت الإرادة والرغبة الحقيقية والالتزام يمكن التغلّب على الإشكاليات، والرغبة التي نلمسها من الجميع أمامنا هي رغبة جيدة وحقيقية، امّا صدقها فيترجمه الالتزام والتنفيذ على الأرض، أننا في الحقيقة في مرحلة التأكد من الرغبة وعندما يُعبّر الجميع عن هذه الرغبة ننتظر منهم الالتزام، لأنّ الالتزام هو ترجمة الأمور وعندها سيظهر كل فريق موقفه الحقيقي".ويضيف "إحدى المشكلات الموجودة بين الكتل السياسية هي أنّ مساحة الثقة ليست كبيرة، ودورنا هو العمل على توسيع هذه المساحة، فإذا كانت أي كتلة لديها شكوك نحن كخماسية يمكن أن نتدخّل لتأمين الضمان بشكل أو بآخر... ‏انّ خمس دول وازنة بحجم مصر والسعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية يجب ان تكون لديها القدرة على تأمين ضمانات عالية".نيابيا، برز الحديث عن الجلسة النيابية المتوقعة للبحث في اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، والتي سيتحدد موعدها اليوم في اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي في عين التينة بدعوة من الرئيس نبيه بري.واستبق بري الاجتماع باطلاق مواقف حاسمة بوجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ما خص الانتخابات البلدية، فقال: لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب، وبده يستوعب جعجع: "مش مستعد افصل الجنوب عن لبنان" مضيفاً: الخطورة في كلام جعجع هو عن الفدرالية، وهذا يعني اننا ما نزال "في حالات حتماً".ميدانيا، شهد الوضع في الجنوب ارتفاعا في عدد الغارات الاسرائيلية على القرى الحدودية والبعيدة نسبياً عن الحدود باستهدافات سيارات المدنيين والمنازل الآمنة من عين بعال الى الشهابية وياطر والمنصوري، مما استدعى ضربات انقضاضية عبر المسيّرات على مواقع الاحتلال ومراكزه العسكرية وقواعده الجوية واللوجستية من كريات شمونة الى ميرون وهلل وغيرها.وعلّق مرجع عسكريّ على قيام "حزب الله" قبل يومين بتفجير عبوات ناسفة بجنود من لواء "غولاني" الإسرائيليّ: وقال إنّ عمليّة "المقاومة الإسلاميّة" لافتة ومهمّة، وتأتي بالتزامن مع قصف العدوّ العنيف للمناطق الجنوبيّة، وخصوصاً الحدوديّة.وأشار المرجع العسكريّ إلى أنّه على الرغم من أنّ إسرائيل تُسيطر على الأجواء اللبنانيّة عبر الطائرات المسيّرة والإستطلاعيّة والحربيّة، ما يُمكّنها من فرض سيطرتها على الميدان، أثبتت العمليّة أنّ عناصر "حزب الله" لا يزالون يستطيعون التنقل ومراقبة جنود العدوّ، وزرع العبوات الناسفة، ومتابعة تحرّكات الإسرائيليين. ومن خلال هذه العمليّة، يكون "الحزب" أكّد لإسرائيل أنّه لا يزال في الخطوط الأماميّة، وأنّه يستطيع على الرغم من إشتداد القصف المدفعيّ والغارات الجويّة، أنّ يخوض المعارك، وأنّه حاضرٌ لصدّ أيّ توغّل إسرائيليّ داخل الأراضي اللبنانيّة، بحسب المرجع العسكريّ.