23
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
26
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مبادرة باسيل.. سيئة بنظر "الثنائي"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
17-04-2024
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يكن رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ومقترحه لوقف اطلاق النار في الجنوب خارجا عن اطار الانزعاج العام لدى "الثنائي الشيعي" من المبادرة الباسيلية بهذا الشأن.
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة فإن "الثنائي" يرى في مبادرة باسيل تذاكيا واضحا وتبنيا علنيا للمواقف الغربية والاميركية الهادفة الى وقف اطلاق النار في جنوب لبنان بمعزل عن الحرب في قطاع غزة.
وترى المصادر "ان باسيل ينقل الضغط على المقاومة من ان يكون ضغطا خارجيا ليصبح ضغطا داخليا وهذا امر غير مقبول، وقد جاء الرد من بري لكنه يمثل "حزب الله" بشكل كامل".
وكان الرئيس بري قال أمس: جبران في "كتابه" يريد ان يفصل جبهة الجنوب عن غزة وهيدي ما بتزبطش، مشيراً الى ان "وحدة الساحات قائمة شاؤوا أم أبوا".
واعتبر الرئيس بري "ان قواعد الاشتباك تغيرت وأهم نتيجة للسجادة العجمية انها قالت لإسرائيل "زمن الاول تحوّل".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُهددة بالحبس.. ممثلة سورية شهيرة تُثير الجدل بإطلالة جريئة من على متن يخت (صور)
Lebanon 24
مُهددة بالحبس.. ممثلة سورية شهيرة تُثير الجدل بإطلالة جريئة من على متن يخت (صور)
04:00 | 2024-04-16
16/04/2024 04:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عاجل من عاليه... العثور على طائرة مسيّرة إيرانيّة
Lebanon 24
خبر عاجل من عاليه... العثور على طائرة مسيّرة إيرانيّة
11:10 | 2024-04-16
16/04/2024 11:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من دواء معروف جداً.. هذا ما قيل عنه
Lebanon 24
تحذير من دواء معروف جداً.. هذا ما قيل عنه
07:21 | 2024-04-16
16/04/2024 07:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما جرى مع السوريين أمام مدرسة في الدكوانة
Lebanon 24
هذا ما جرى مع السوريين أمام مدرسة في الدكوانة
10:25 | 2024-04-16
16/04/2024 10:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الجنارك تضرب في لبنان (صور)
Lebanon 24
أسعار الجنارك تضرب في لبنان (صور)
15:00 | 2024-04-16
16/04/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
03:19 | 2024-04-17
رئيسي خلال استقباله الخطيب: اذا اقترف الصهاينة أي خطأ تجاه ايران سيدركون المعنى الحقيقي للرد
03:02 | 2024-04-17
موسى: نتجه نحو التمديد للبلديات في ضوء الحرب في الجنوب
03:00 | 2024-04-17
الحكومة تتحرك ومفوضية اللاجئين تكرر"المعزوفة": لاحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية
02:49 | 2024-04-17
البعريني: تكتل الاعتدال يتّجه الى نعي مبادرته في ظل الانقسام الحاد
02:35 | 2024-04-17
للمرة الثالثة... "الحزب" يستهدف ثكنة برانيت
02:30 | 2024-04-17
الحرارة ستتخطى الـ 30 درجة.. موجتان خماسينيتان ستضربان لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
فيديو
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
03:03 | 2024-04-16
17/04/2024 10:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
17/04/2024 10:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
17/04/2024 10:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24