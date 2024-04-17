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لبنان

مبادرة باسيل.. سيئة بنظر "الثنائي"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
17-04-2024 | 01:15
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لم يكن رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ومقترحه لوقف اطلاق النار في الجنوب خارجا عن اطار الانزعاج العام لدى "الثنائي الشيعي" من المبادرة الباسيلية بهذا الشأن.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن "الثنائي" يرى في مبادرة باسيل تذاكيا واضحا وتبنيا علنيا للمواقف الغربية والاميركية الهادفة الى وقف اطلاق النار في جنوب لبنان بمعزل عن الحرب في قطاع غزة.
وترى المصادر "ان باسيل ينقل الضغط على المقاومة من ان يكون ضغطا خارجيا ليصبح ضغطا داخليا وهذا امر غير مقبول، وقد جاء الرد من بري لكنه يمثل "حزب الله" بشكل كامل".
وكان الرئيس بري قال أمس: جبران في "كتابه" يريد ان يفصل جبهة الجنوب عن غزة وهيدي ما بتزبطش، مشيراً الى ان "وحدة الساحات قائمة شاؤوا أم أبوا".
واعتبر الرئيس بري "ان قواعد الاشتباك تغيرت وأهم نتيجة للسجادة العجمية انها قالت لإسرائيل "زمن الاول تحوّل".


المصدر: لبنان 24

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