إنتخابات الطاشناق: حصة كبيرة لعنجر

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روى أحد الحزبيين المخضرمين في "حزب الطاشناق" أن عملية إنتخاب أمين عام الحزب قريبا ستكون مفاجأة و"غير كل المرات"، وسيكون الاساس فيها البرنامج الإنتخابي للمرشح الأوفر حظاً من حيث الإصلاح وإعادة إستنهاض الحزب وكوادره خاصةً على الصعيدين الوطني والإنتخابي".وختم المصدر بالقول "الامين العام هذه المرة لن يكون تقليديا ولعنجر عاصمتنا في البقاع حصة كبيرة في هذه الإنتخابات، والمعنى بقلب الشاعر".