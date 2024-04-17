Advertisement

لبنان

رسالة ميدانية.. "حزب الله" يضرب القبة الحديدية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-04-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1188290-638489391448691147.jpg
Doc-P-1188290-638489391448691147.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارسل "حزب الله" امس رسالة ميدانية الى اسرائيل من خلال استهداف القبة الحديدية بطائرتين مسيّرتين، ولاحقا اطلاق صواريخ كاتيوشا على المنطقة ذاتها من دون ان يتم اعتراضها.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "ما قام به الحزب في ظل انتظار الرد الاسرائيلي على ايران يهدف الى القول بأن الذهاب الى معركة مفتوحة سيؤدي الى مشاركة الحزب في ضرب الدفاعات الجوية الاسرائيلية".
Advertisement
وترى المصادر "ان سيناريو استهداف القبة الحديدية او غيرها من المنظومات سيسمح لكل المسيّرات الايرانية بالوصول الى اهدافها من دون اي امكانية لاعتراضها، وهذا ما يؤدي الى قلق اسرائيلي حقيقي".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:19 | 2024-04-17
03:02 | 2024-04-17
03:00 | 2024-04-17
02:49 | 2024-04-17
02:35 | 2024-04-17
02:30 | 2024-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24