رسالة ميدانية.. "حزب الله" يضرب القبة الحديدية

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ارسل "حزب الله" امس رسالة ميدانية الى اسرائيل من خلال استهداف القبة الحديدية بطائرتين مسيّرتين، ولاحقا اطلاق صواريخ كاتيوشا على المنطقة ذاتها من دون ان يتم اعتراضها.وبحسب مصادر مطلعة فإن "ما قام به الحزب في ظل انتظار الرد الاسرائيلي على ايران يهدف الى القول بأن الذهاب الى معركة مفتوحة سيؤدي الى مشاركة الحزب في ضرب الدفاعات الجوية الاسرائيلية".وترى المصادر "ان سيناريو استهداف القبة الحديدية او غيرها من المنظومات سيسمح لكل المسيّرات الايرانية بالوصول الى اهدافها من دون اي امكانية لاعتراضها، وهذا ما يؤدي الى قلق اسرائيلي حقيقي".