جريمة العزونية.. هذه آخر المعلومات

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تمكنت القوى الأمنية من توقيف بعض المشتبه بهم بقتل ياسر الكوكاش في العزونية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وباشرت التحقيقات معهم لكشف ملابسات الحادثة.ووقعت صباح أمس الثلاثاء جريمة قتل في بلدة العزونية قضاء عاليه، ذهب ضحيتها المواطن ياسر الكوكاش.وفي التفاصيل، دخل سوريون إلى منزل المغدور بهدف سرقته، وعملوا على تقييده على كرسيّ، وبعد إتمام جريمتهم، اتصلوا بأحد الأشخاص كي يأتي إلى منزل المغدور لمساعدته وإنقاذه.