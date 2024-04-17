ترتيبات مصرفية جديدة لوقف الاستقالات

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أظهرت الترتيبات الأخيرة في عدد من المصارف وقف إستقالات الموظفين التي راجت في الآونة الأخيرة لمصلحة شركات التأمين .وفي هذا السياق أشار مصدر مصرفي الى أن عددا من المصارف رفع رواتب موظفيه جميعاً من دون إستثناء، حتى أن البعض منهم تضاعف راتبه مرتين او ثلاث مرات. كما أن التقديمات المدرسية والعائلية والصحية كالتأمين وغيره عادت بنسبة سبعين في المئة الى ما كانت عليه قبل الأزمة الكبرى.المصدر لفت الى أن عملية تقليص الكادر البشري للمصارف والحد من النفقات أديا الى إنطلاقة جديدة للطواقم الإدارية وتحسن مستوى الخدمات في معظم المصارف.