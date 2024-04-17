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لبنان

ترتيبات مصرفية جديدة لوقف الاستقالات

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
17-04-2024 | 02:15
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أظهرت الترتيبات الأخيرة في عدد من المصارف وقف إستقالات الموظفين التي راجت في الآونة الأخيرة لمصلحة شركات التأمين .
وفي هذا السياق أشار مصدر مصرفي الى أن عددا من المصارف رفع رواتب موظفيه جميعاً من دون إستثناء، حتى أن البعض منهم تضاعف راتبه مرتين او ثلاث مرات. كما أن التقديمات المدرسية والعائلية والصحية كالتأمين وغيره عادت بنسبة سبعين في المئة الى ما كانت عليه قبل الأزمة الكبرى.
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المصدر لفت الى أن عملية تقليص الكادر البشري للمصارف والحد من النفقات أديا الى إنطلاقة جديدة للطواقم الإدارية وتحسن مستوى الخدمات في معظم المصارف.

المصدر: لبنان 24

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