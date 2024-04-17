في طرابلس.. "وليد" توفي بعد إصابته عن طريق الخطأ!

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توفي الشاب وليد شرحولي داخل المستشفى نتيجة تعرضه لاطلاق نار عن طريق الخطأ اثر اشكال سابق في محلة التبانة طرابلس خلال شهر رمضان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وكان نقل وليد في حينها الى المستشفى بحالة حرجة الا انه فارق الحياة اليوم الأربعاء متأثراً بجراحه.