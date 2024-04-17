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لبنان

"الريجي" صادرت مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في مناطق عدة

Lebanon 24
17-04-2024 | 02:19
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أسفرت عمليات دهم نفذتها فرق مكافحة التهريب في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في مناطق عدة  خلال الايام الأخيرة عن مصادرة كميات من المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة. شملت عمليات الدهم  مناطق ألشويفات ودير قوبل وبرج حمود، بالإضافة إلى مدخل مخيم برج البراجنة، وسُطِّرَت محاضر  ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
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