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لبنان

علوش زار جعجع معزيًا: لبنان ما زال يواجه خطر زواله

Lebanon 24
17-04-2024 | 02:22
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب النائب السابق مصطفى علوش في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس خوري، مساعد الامين العام لشؤون الانتخابات جاد دميان ومنسق طرابلس في "القوات" فادي محفوض.
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اثر اللقاء اشار علوش إلى ان "الزيارة في إطار التعزية باستشهاد منسق منطقة جبيل في القوات اللبنانية باسكال سليمان، ولا سيما ان علاقة الصداقة مع جعجع طويلة ومستمرة"، وعبر عن "التضامن الكبير مع هذا المصاب الأليم"، مؤكدا ان "جهود القوات أدت الى توقيف الغوغاء التي شهدناها في سياق السيطرة على تداعيات الردود"، مشددا على "وجوب استمرار التحقيق في قضية سليمان لبلورة تفاصيل الحقيقة".

ورأى ان "لبنان ما زال يواجه خطر زواله"، فقال: "بالنسبة لي ولكثر من أبناء طرابلس، نعتبر ان الحفاظ على حريّتنا ووجودنا يرتبط بالتعددية، وأقصد التعددية الطائفية التي حمت البلد من هيمنة الديكتاتوريات والتطرف. انطلاقا من هنا، أؤكد ان اللقاءات مستمرة مع أصدقائنا في القوات اذ يتم التفكير عمليا في كيفية التحرك لإعادة الروح الأساسية التي جمعتنا في قوى 14 آذار " لتكون هي روح المواجهة في المرحلة المقبلة".
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