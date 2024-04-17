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لبنان

الحرارة ستتخطى الـ 30 درجة.. موجتان خماسينيتان ستضربان لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر

Lebanon 24
17-04-2024 | 02:30
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه تسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط رياح خماسينية دافئة تحمل معها نسبة خفيفة من الغبار وستبلغ ذروتها اليوم الاربعاء لتلامس الحرارة ساحلا 28-29 درجة وبقاعًا 27 درجة على ان تنخفض غدا الخميس وتعود ضمن معدلاتها الموسمية، كما تشير حركة منخفض السودان الذي سيشهد تراجعاً حاداً بقيم ضغطه نحو 998hpa، ما سيؤدي الى نشاط قوي في الموجات المدارية الحارة بين مصر والسودان وليبيا وغرب المملكة السعودية، وسيتمدد ضغطه المنخفض نحو تركيا وأرمينيا وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق، الامر الذي سيُطلق رياحا خماسينية حارة خلال الاسبوع المقبل ما يؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة التي قد تتخطى 30 درجة ساحلا و 29 بقاعاً، وذلك بعد الثالث والعشرين من نيسان.
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وأضاف خنيصر: "لا يمكننا القول ان الشتاء قد انتهى في لبنان طالما المنطقة ما زالت تحت تأثير ضغوط جوّية منخفضة وبخاصة انّ خط المنخفضات ما زال مرسوماً نحو تركيا وقبرص وشمال مصر ولبنان وساحل سوريا". 

أما طقس يوم الاربعاء، فربيعي دافئ، مشمس وقليل الغيوم، يستمر حتى صباح الخميس بحيث تتراجع درجات الحرارة بمعدل 4 الى 5 درجات مئوية.
 
 

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