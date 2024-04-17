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لبنان

البعريني: تكتل الاعتدال يتّجه الى نعي مبادرته في ظل الانقسام الحاد

Lebanon 24
17-04-2024 | 02:49
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أعلن عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني في حديث الى "صوت كل لبنان"، ان "التكتل قد يتّجه الى نعي مبادرته في ظل الانقسام الحاد بين القوى السياسية"، لافتا الى ان "الأمور لا تزال راوح مكانك اكان على مستوى مبادرة التكتل أو حراك الخماسية".
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واشار البعريني الى "وجود تباينات لدى أعضاء الخماسية" لكنه شدد على ان "المطلوب ان تجد القوى الداخلية القواسم المشتركة التي تؤدي الى اتفاق حول الانتخابات الرئاسية".

 

وعن الانتخابات البلدية، أكد ان "التكتل يؤيّد التمديد للبلديات في ضوء الأوضاع الأمنية في الجنوب".
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