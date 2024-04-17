Advertisement

لبنان

موسى: نتجه نحو التمديد للبلديات في ضوء الحرب في الجنوب

Lebanon 24
17-04-2024 | 03:02
A-
A+
Doc-P-1188320-638489450437311259.png
Doc-P-1188320-638489450437311259.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أشار النائب ميشال موسى في حديث اذاعي الى ان الاتجاه هو للتمديد للبلديات في ضوء الحرب في الجنوب وان الأمر متروك للهيئة العامة للمجلس".

وإذ لفت الى غياب اي حركة على مستوى الماكينات الانتخابية للقوى السياسية على بعد شهر من موعد الانتخابات البلدية، أوضح ان تأمين نصاب الجلسة التشريعية التي سيحددها الرئيس نبيه بري يبقى مرهونا بمواقف الكتل النيابية في المرحلة المقبلة بعد الدعوة الى الجلسة".
Advertisement

اضاف: " ان الجلسة العامة لن يكون جدول أعمالها محصورا بالاستحقاق البلدي إنما سيتضمن عددا من البنود الملحة كما في الجلسات السابقة، وذلك بناء على جدول أعمال اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم".

رئاسيا، رأى موسى ان "سفراء اللجنة الخماسية استأنفوا حراكهم الذي بدأ قبل الأعياد"، لافتا الى ان "الأوضاع الملحة والطارئة فرضت إعادة الحراك الرئاسي، مشددا على "ضرورة تزخيم الحوار بين فرقاء الداخل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-04-17
05:00 | 2024-04-17
04:58 | 2024-04-17
04:50 | 2024-04-17
04:21 | 2024-04-17
04:15 | 2024-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24