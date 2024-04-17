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لبنان

عبد المسيح زار مولوي

Lebanon 24
17-04-2024 | 03:37
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زار النائب أديب عبد المسيح وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي حيث تباحثا في الوضع العام في البلاد وأزمة النازحين السوريين وبعض الأمور الملحّة في قضاء الكورة.
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المسيح

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