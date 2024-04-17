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لبنان

هؤلاء غادروا لبنان "على عجل"!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
17-04-2024 | 03:45
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وسط التوتر الذي حصل في المنطقة إبّان الهجوم الإيراني قبل أيام ضد إسرائيل، وفي ظلّ تهديد تل أبيب بالرد على ما جرى، تلقت العديد من مكاتب السفر في لبنان إتصالات من مغتربين كانوا جاؤوا إلى لبنان خلال الفترة الماضية، وذلك لطلب حجوزات عاجلة إلى الخارج خوفاً من أيّ طارئ قد يساهم مُجدداً في إغلاق مطار رفيق الحريري الدولي كما حصل فجر الأحد.
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وقالت جهات ناشطة في قطاع مكاتب السفر لـ"لبنان24" إنّ بعض المسافرين قام بإلغاء حجوزات كانت في أوقاتٍ بعيدة والاستعاضة عنها بأخرى قريبة جداً وذلك تجنباً لأي سيناريو سيء، وأضافت: "الكثير من المسافرين وبسبب التبديلات الطارئة في حجوزاتهم، خسروا أموالاً لقاء الإلغاء، لكن في الوقت نفسه ضمنوا مغادرة لبنان بأسرع وقت بناء لطلبهم".

المصدر: خاص "لبنان 24"

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