في الجنوب.. حدثٌ هو "الأول من نوعه"!

تطورٌ خطير شهدته المنطقة الجنوبية، أمس الثلاثاء، وتمثل باغتيال إسرائيل قياديين إثنين من "حزب الله" بغارتين منفصلتين، الأولى في عين بعال وأدت إلى استشهاد إسماعيل باز فيما الثانية في الشهابية وأسفرت عن إستشهاد محمود فضل الله.

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مصادر معنية بالشؤون العسكرية شرحت تفاصيل مرتبطة بالعمليتين، مشيرة إلى أنّ الغارتين حصلتا خلال ساعتين فقط، ما يعني أنّ الإستهداف الأول الذي طال باز، لم يُفرمل نشاط قادة الحزب الآخرين إستثنائياً داخل الجنوب تجنباً لأي استهدافات أخرى قد يسعى العدو الإسرائيلي لتنفيذها.