فرنجية يلتقي سفراء اللجنة الخماسية في بنشعي

يلتقي رئيس تيار المرده سليمان فرنجية في دارته في بنشعي في هذه الأثناء، سفراء اللجنة الخماسية، فرنسا هيرفيه ماغرو، قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن فيصل ثاني آل ثاني، مصر علاء موسى، والولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون، في غياب السفير السعودي وليد بخاري الذي اعتذر لدواع صحية.

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ويحضر اللقاء النائب طوني فرنجية، والوزير السابق روني عريجي.

وذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أنَّ السفير السعودي وليد البخاري لن يتمكّن من المُشاركة في إجتماعات اللجنة الخماسية الدولية المعنية بلبنان، وذلك نظراً لوعكة صحية عابرة أصيب بها.





ومن المقرر أن تعقد اللجنة، اليوم، لقاء آخر مع رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل.