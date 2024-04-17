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لبنان

في تبنين الجنوبية.. هذا ما حصل بين "اليونيفيل" والأهالي

Lebanon 24
17-04-2024 | 04:15
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أقدمت دورية للكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، بالدخول الى الاحياء السكنية في منطقة سهل الخان في بلدة تبنين، ما ادى الى استياء بعض الاهالي فاقدموا على اعتراض طريقهم من دون التعرض للعناصر بأذى، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .
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وحضرت دورية من مخابرات الجيش وعملت على اخراجهم الى الطريق العام ومواكبتهم.
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