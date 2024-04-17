في تبنين الجنوبية.. هذا ما حصل بين "اليونيفيل" والأهالي

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أقدمت دورية للكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، بالدخول الى الاحياء السكنية في منطقة سهل الخان في بلدة تبنين، ما ادى الى استياء بعض الاهالي فاقدموا على اعتراض طريقهم من دون التعرض للعناصر بأذى، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .وحضرت دورية من مخابرات الجيش وعملت على اخراجهم الى الطريق العام ومواكبتهم.