المفتي الغزاوي: نُطالب بتعميم نموذج "كهرباء زحلة" الناجح في بلداتنا على كلّ لبنان

طالب مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي بتوسيع نطاق شركة "كهرباء زحلة" ليشمل كافة القرى والبلدات في البقاع الأوسط من مجدل عنجر وقب الياس وشتورا وعنجر وقرى البقاع الشرقي وبوارج والمريجات وتربل وماسا.

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ويأتي النداء الذي أطلقه المفتي غزاوي في إطار تأكيده على مطلب رؤساء بلديات ومخاتير البقاع الأوسط الذين يطالبون بأن تكون مناطقهم تحت نطاق عمل "كهرباء زحلة".

كلامُ المفتي الغزاوي جاء خلال زيارته، صباح اليوم الأربعاء، مؤسسة "كهرباء زحلة" على رأس وفدٍ من المشايخ، حيثُ كان في استقبالهم مدير عام الشركة المهندس أسعد نكد والمهندسين ناجي جريصاتي ونقولا سابا وموظفي وعمال الشركة.

وخلال اللقاء، قال الغزاوي: "جئنا اليوم لنطالب بتعميم هذا النجاح والنور ليشمل كل قرانا في البقاع الاوسط الذي يستحق أن ينعم بالكهرباء والنور، لأن الكهرباء نعمة الحياة وأساس الاقتصاد والتنمية وسنعمل على تعميم هذا النور في كل بيوتنا وهذا حق لنا، وهذا النموذج يجب تعميمه في كل لبنان ونحن مع تفعيل دور المؤسسات الناجحة على مثال شركة كهرباء زحلة في وطننا".

وأشار الغزاوي إلى أنه ليس من المعقول أن 10 أمتار في بعض القرى تفصلُ تعميم الكهرباء، وقال: "هناك منازل تحظى بالكهرباء بينما أخرى تعيش العتمة".

ولفت الغزاوي إلى أنّ "مطلب الأهالي والفعاليات الاقتصادية في قرانا هو تعميم نطاق كهرباء زحلة حتى يُصار الى رفع النمو الاقتصادي"، وأردف: "كذلك، نريدُ الكهرباء أيضاً في منازلنا وطرقاتنا التي تعيش عتمة تؤدي الى الكثير من الحوادث".

بدوره، نوّه المهندس أسعد نكد نوه بزيارة المفتي الغزاوي، مؤكداً أنّ "كهرباء زحلة" جاهزة لتوزيع وتأمين الكهرباء، لكن الأمر مرهونٌ بالدولة اللبنانية وقراراتها.

وشدد نكد على أن كل الناس ضمن نطاق "كهرباء زحلة" يدفعون متوجباتهم المالية ويستحقون منا الكهرباء، لكنه في المقابل "تحدث عن إحجام مؤسسات الدولة عن دفع مستحقاتها لاسيما مؤسسة مياه البقاع التي تبلغ المتأخرات المتوجبة عليها أكثر من 4 ملايين دولار"، وقال: "نحن لا نقطع الكهرباء حتى لا نقطع المياه عن أهلنا".