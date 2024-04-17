سفيرة السويد زارت وحدة ادارة الكوارث في صور واطلعت على مجريات عمليات الاغاثة

Advertisement

زارت سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور مقر وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، والتقت رئيس الوحدة ورئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، في حضور ممثلة مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية خلود مهدي ومدير وحدة ادارة الكوارث مرتضى مهنا، وممثلين عن السفارة الفرنسية والجمعيات والمنظمات الدولية العاملة في مجال اغاثة النازحين من القرى الجنوبية.وجرى خلال اللقاء البحث في شؤون النازحين وما تقوم به وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية. حيث استمعت السفيرة ان ديسمور من دبوق الى شرح عن مجريات عملية اغاثة النازحين والتحديات التي تواجه وحدة ادارة الكوارث في هذا المجال، وابرزها عدم امكانية الاستدامة في تأمين احتياجات النازحين في ظل شح الموارد التي تقدم لهم.بعدها تفقدت السفيرة والوفد المرافق غرفة عمليات وحدة ادارة الكوارث، واطلعوا من مدير الوحدة مرتضى مهنا على اعداد النازحين المتواجدين فعلياً ضمن النطاق الجغرافي لقضاء صور والمساعدات التي تقدم لهم .