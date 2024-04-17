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لبنان

الشيخ قبلان: ما قدمه الجنوب دين تاريخي على لبنان

Lebanon 24
17-04-2024 | 04:50
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أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي: "لمن يهمه الأمر أقول: ما قدّمه الجنوب للبنان بحجم استعادة دولة وبلد وحماية وطن وانتزاع سيادة وإنجاز تحرير واستقلال، ولبنان بلد لا بلديات، وأي استحقاق يجب أن يبدأ من الجنوب لما للجنوب من دَيْن تاريخي وسيادي على لبنان، ولعبة شطر الجنوب عن لبنان مرفوضة، والمشكلة بالنوايا والوجع تاريخ مشهود، والجعجعة بلا طحين لا تطعم خبزاً، وتفصيل الإستحقاق البلدي وفق نموذج فيدرالي خيانة وطنية وأمر لن يمرّ. وللبعض الذي يصالح صباحاً ويعادي ليلاً أقول: الضمانة الأبدية للبنان مقاومة، ولبنان شراكة وطنية والمواقف الإنتقامية مردودة على أصحابها، وما تقوم به المقاومة كنز وطني هائل، وكل الطوائف والقوى السياسية مستفيدة حتى النخاع مما تقوم به المقاومة، والمستفيد الذي يغرس خنجره بظهر المقاومة سمسار وفعلُه خيانة، ولسنا ممن يساوم بالقضايا الوطنية، ومن يتخلّف عن ركب المقاومة يخسر وطنياً، وما نريده فقط حماية لبنان".
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