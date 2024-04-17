Advertisement

لبنان

لجان المستأجرين: لإعادة إقرار القانون 160/ 92

Lebanon 24
17-04-2024 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1188371-638489521956959945.jpeg
Doc-P-1188371-638489521956959945.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماع، بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، ضم ممثلات وممثلين عن لجان المستأجرين في القطاعين السكني وغير السكني.
واصدر المجتمعون بيانا اعتبروا فيه "ان الكلام عن بدء نفاذ القانون الأسود التهجيري في المجال السكني مجرد أمنيات يطرحها بعض تجار العقارات والسماسرة، ظنا منهم أن ذلك سيساعدهم على رمي المستأجرين القدامى في الشارع خلافا لما يتضمنه دستور البلاد".
Advertisement
ورأى المجتمعون "ان القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة في ما خص الايجارات غير السكنية مستغرب كونه يدخل قانون الايجارات غير السكنية ساحة تنازع الصلاحيات الدستورية والخلافات السياسية التي لا علاقة للمستأجرين بها"، مشيرين الى انه "على هذا الأساس، وانطلاقا من الدعوات المتكررة باتجاه العمل على قوانين ترعى مصلحة طرفي الايجار، وليس المالكين فقط، يدعو المجتمعون مجلس النواب إلى إعادة إقرار القانون 160/ 92 بانتظار عقد اجتماع مشترك بين المجلس وطرفي الايجار لوضع سياسة واضحة في مجالي الايجارات السكنية وغير السكنية، مرفقة بخطة للتنفيذ. مع إقرار المستأجرين بضرورة بحث تصحيح بدلات الإيجار والاتفاق على الزيادات المرحلية بانتظار صدور القوانين المقترحة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:02 | 2024-04-17
09:01 | 2024-04-17
08:44 | 2024-04-17
08:43 | 2024-04-17
08:26 | 2024-04-17
08:25 | 2024-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24