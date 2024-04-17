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لبنان

جعجع زار عائلة بسكال سليمان معزيّاً

Lebanon 24
17-04-2024 | 05:19
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زار رئيس حزب" القوات اللبنانيّة" سمير جعجع عائلة  بسكال سليمان، حيث قدّم لها التعزية والمواساة في مصابها الأليم .
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