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لبنان

موسى: اللجنة الخماسية مصرّة على استكمال جهدها لإيجاد حلّ للملف الرئاسي

Lebanon 24
17-04-2024 | 05:19
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قال السفير المصري علاء موسى بعد لقاء اللجنة الخماسية رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة في بنشعي: "تبادلنا أفكارا عدّة واستمعنا إلى رؤية فرنجية في ما خصّ الملف الرئاسي في ظل الانسداد القائم". 
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وأكد موسى أن "اللجنة الخماسية مصرّة على استكمال جهدها لإيجاد حلّ للملف الرئاسي ونأمل في إحداث خرق". 
 
وتابع قائلاً: "لم نلتق فرنجية بصفته مرشحا رئاسيا، إنّما بصفته السياسية"، مضيفا "نحن لا نتحدث بأسماء مرشحين إنّما نتعامل مع فكرة الرئيس طالما جرى انتخابه من القوى السياسيّة اللبنانية".
 
وتجدر الإشارة إلى أن السفير السعودي وليد بخاري لم يشارك في لقاءات اليوم بسبب وعكة صحية تعرّض لها بالأمس، وهو لن يشارك في بقية اللقاءات. 
 
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