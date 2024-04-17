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لبنان

​في مجدل عنجر... حادثة مروّعة حصلت داخل أحد المنازل (صور)

Lebanon 24
17-04-2024 | 05:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عاملة إثيوبية أقدمت على الانتحار شنقاً، في أحد المنازل في مجدل عنجر. 
 
 
وفتحت القوى الامنية تحقيقاً بالحادث.
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