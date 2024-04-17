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لبنان

شاب تعرّض لعمليّة خطف اليوم... نُقِلَ فوراً إلى داخل سوريا وهذا ما طلبه الخاطفون

Lebanon 24
17-04-2024 | 05:31
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خُطِفَ الشاب السوريّ م. ع. ش في بلدة بريتال.

وبحسب المعلومات، طلب الخاطفون من ذويه فدية مالية قدرها 35 الف دولار.
 
 
وعُلِمَ أنّ الخاطفين نقلوا الشاب السوريّ إلى إحدى القرى السورية، مقابل الهرمل.
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خطف

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