شاب تعرّض لعمليّة خطف اليوم... نُقِلَ فوراً إلى داخل سوريا وهذا ما طلبه الخاطفون

خُطِفَ الشاب السوريّ م. ع. ش في بلدة بريتال.



وبحسب المعلومات، طلب الخاطفون من ذويه فدية مالية قدرها 35 الف دولار.

وعُلِمَ أنّ الخاطفين نقلوا الشاب السوريّ إلى إحدى القرى السورية، مقابل الهرمل.