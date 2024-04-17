القنوات اللبنانية "تغيب" فجأة.. ما السبب؟

عِلَم "لبنان24" أنّ معظم القنوات اللبنانية التي تبثّ عبر القمر الصناعي "عرب سات"، قد غابت عن الشاشات داخل لبنان خلال الساعات الماضية.



Advertisement ولفتت المعلومات التي حصل عليها "لبنان24" إلى أنّ سبب تلك المشكلة هو سوء الأحوال الجويّة التي تشهدها الإمارات العربية المتحدثة بفعل العاصفة التي تضرب البلاد هناك، مشيرة إلى أنّ الشركة المشغلة لتردد القنوات اللبنانية تُدعى "twofour54"، هي شركة إماراتية موجودة بالإمارات، وقد تأثرت محطات البث لديها بسوء الأحوال الجوية. ولفتت المعلومات التي حصل عليهاإلى أنّ سبب تلك المشكلة هو سوء الأحوال الجويّة التي تشهدها الإمارات العربية المتحدثة بفعل العاصفة التي تضرب البلاد هناك، مشيرة إلى أنّ الشركة المشغلة لتردد القنوات اللبنانية تُدعى "twofour54"، هي شركة إماراتية موجودة بالإمارات، وقد تأثرت محطات البث لديها بسوء الأحوال الجوية.



وأشارت المصادر إلى أنّ الحلول التقنية لمعالجة تلك المشكلة قائمة لتدارك تفاقم المشكلة، مشيرة إلى أن المحطات التي تُبث عبر شركات "الكابلات" أو من خلال البث الأرضي، لم تتأثر بالمشكلة الراهنة.



كذلك، قالت المصادر إنّ البث المباشر للقنوات اللبنانية عبر الإنترنت ما زال فعالاً ولم يشهد أي أعطال تُذكر.