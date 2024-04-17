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لبنان

فرنجية لـ"اللجنة الخماسية": أؤيد المقاومة

Lebanon 24
17-04-2024 | 05:38
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كشفت معلومات الـ"ال بي سي" أن "سفراء اللجنة الخماسية استوضحوا من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عن علاقته بـ"حزب الله"، فأكّد لهم تأييده للمقاومة، وقال إن "حزب الله" هو حزب لبنانيّ قويّ وفاعل".

 وشدد فرنجية على أنه "مع سلاحٍ واحدٍ وجيشٍ واحدٍ في لبنان، ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل الا من خلال التوصّل إلى حلّ في المنطقة، وأن الخوض حاليًا في موضوع الاستراتيجيّة الدفاعيّة ليس في مكانه". 
 
 
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