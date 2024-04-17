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لبنان

وفد من دار الحوار زار جعجع معزيا: لمنع أي مشروع يريد تغيير صورة لبنان وهويته

Lebanon 24
17-04-2024 | 05:49
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وفدا من "دار الحوار" ضم: المؤسس بشارة خيرالله، ربيكا أبو ناضر، ايزابيل كلاب، ايلي كيرللس، داني الحاج، جوزيف نويدر، انطونيوس غنوم، بيار بجاني ووسام خيرالله، في حضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق ادي ابي اللمع، رئيس جهاز الاعلام والتواصل في "القوات" شارل جبور، مدير العلاقات العامة والتواصل مارك سعد ورئيس مكتب التسويق ماريو ملكون.
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بعدما قدم الوفد التعزية لجعجع بمقتل منسق "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان، شدد على "ضرورة رص الصف السيادي لمنع أي مشروع يريد تغيير صورة لبنان وهويته تحت أي مسمى". كما أكد الضيوف "وجوب توسيع جبهة المعارضة على ان تكون معارضة لبنانية عابرة للطوائف لتنجح في الانتقال الى الدولة الفعلية التي يرعاها الدستور والقانون والمؤسسات الرسمية، خلافا للواقع الراهن المخطوف من قبل فريق يستولي على مقدرات الدولة لخدمة اهداف الدويلة".

وكان خيرالله شكر باسم الوفد دعم "رئيس القوات" لفكرة انشاء "دار الحوار"، وقال: "كان الهدف من زيارتنا اليوم تهنئة الدكتور جعجع بالأعياد المجيدة وشكره على دعمه لنا، الا انها تحولت بفعل فاعل مجرم الى واجب تعزية باستشهاد سليمان".
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