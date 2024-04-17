بوصعب عرض أوضاع وزارة الدفاع مع سليم

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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس قبل ظهر اليوم، وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال العميد موريس سليم، وتم البحث في الأوضاع العامة وفي اوضاع الوزارة، اذ اثنى بوصعب على "ثبات ووضوح موقف سليم، وحرصه على تطبيق القوانين وعدم الرضوخ لاية ضغوط بهدف الحفاظ على حسن سير العمل في المؤسسة العسكرية".بدوره أكد سليم "موقفه بالعمل ضمن صلاحياته الدستورية مهما بلغت الضغوط إعلامية كانت او غيرها ، اذ ان التقيد في تطبيق القوانين هو الرادع الوحيد لحماية المؤسسة العسكرية".