ضربة جديدة من لبنان.. "صواريخ موجّهة" تضرب سيارة ومبنى داخل إسرائيل!

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق صواريخ ثقيلة من لبنان باتجاه منطقة عرب العرامشة داخل فلسطين المحتلة.

وذكرت التقارير أنّ المعلومات الأولية تحدثت عن إصابة مبنى في المحلّة المذكورة نتيجة إطلاق صاروخ موجه نحوه، ما أسفر عن وقوع عددٍ من الإصابات.

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في المقابل، قالت تقارير أخرى إن الضربة التي طالت المنطقة أسفرت أيضاً عن إصابة سيارة، فيما ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن القصف طال أيضاً المركز المجتمعيّ في عرب العرامشة.

وحتى الآن، تشير المعلومات المُستقاة من التقارير الإسرائيلية بأنّ الضربة أسفرت عن إصابة ما لا يقلّ عن 5 إسرائيليين، أحدهم بحالة خطيرة.