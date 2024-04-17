وقفة احتجاجية لمودعين ومحامين أمام قصر عدل بيروت

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أفاد تحالف "متحدون" في بيان اليوم، "ان عددا من المودعين والمحامين نفذوا وقفة احتجاجية رمزية، أمام قصر العدل في بيروت.وألقيت كلمات للمناسبة لأعضاء الهيئة التأسيسية لاتحاد المودعين المحامي جورج خاطر والطبيب باسكال الراسي والمؤهل أول المتقاعد في الجيش شربل مكرزل والدكتورة جورجيت حداد والناشط محمد قاسم وآخرين، ركّزوا فيها على "ضرورة أن تمارس هيئة التفتيش القضائي دورها الرقابي بحزم أمام نسف حقوق التقاضي والدفاع المقدّسة وفق الدستور والقوانين وكل الشرائع، بحيث أن سقوط القضاء ينذر بسقوط كل شيء فيصبح اللجوء إلى حق الدفاع العام المشروع سنداً للمادة ١٨٤ عقوبات أضعف الإيمان".وقد رفع المحتجّون الأعلام اللبنانية ولافتات حذرت من "سقوط القضاء وغياب رقابة هيئة التفتيش القضائي ".