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لبنان

جلسة تشريعية الأسبوع المقبل

Lebanon 24
17-04-2024 | 06:56
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كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عن جلسة تشريعية ستعقد الاسبوع المقبل في 25 نيسان. 
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