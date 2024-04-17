Advertisement

لبنان

مطارنة الروم الكاثوليك: لعودة كريمة للنازحين السوريين وتثبيتهم في وطنهم

Lebanon 24
17-04-2024 | 07:13
A-
A+
Doc-P-1188438-638489601264160068.png
Doc-P-1188438-638489601264160068.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأّس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي الاجتماع الشهريّ للمطارنة ، في حضور الرؤساء العامين والرئيسات العامات في المقر البطريركيّ في الربوة، وتداولوا في الشؤون الكنسيّة والأوضاع العامّة في البلاد والمنطقة.
Advertisement

 وفي نهاية الاجتماع تلا أمين سرّ المجلس المطران جاورجيوس إدوار ضاهر البيان الختاميّ  الذي توجه فيه المجتمعون "بالأماني القلبيّة إلى اللبنانيّين عمومًا والمسلمين خصوصًا بحلول عيد الفطر السعيد"، وأعربوا عن "أسفهم لحلول العيد والشعوب العربيّة يتهدّدها الدمار والموت خصوصًا في غزة" . كما أسفوا "لاستمرار الحرب على أرض لبنان والجنوب خاصّة في ما يشكّل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدوليّة التي تعطي الحقّ للشعوب في تحرير أرضها وتقرير مصيرها".

وتابع المجتمعون عن كثب التطوّرات الراهنة في البلاد ورأوا انها" تنذر بعواقب وخيمة وتعيدنا إلى أجواء الفتنة التي نرفضها كما يرفضها كلّ لبنانيّ مخلص وذلك بسبب الخطاب الطائفيّ والمذهبي المتصاعد وتقديم المصالح الشخصيّة على مصلحة البلاد إضافة إلى تمرير الأجندات الخارجيّة على حساب الأرض والشعب".

ودعا المجتمعون "جميع المعنيين وجميع المسؤولين على المستويات كافة للتحلّي بالعقل والحكمة وحسن الدراية لتجنيب بلدنا المزيد من الويلات والحروب". وحذّروا من" تداعيات السياسات الكيديّة القائمة على الأنانيّة وعدم الاعتراف بحقّ الآخر بالوجود".
ولاحظ المجتمعون أن "تصاعد حدّة الأعمال الحربيّة في جنوب لبنان، والتي قد تطال كلّ الوطن، تخلّف المزيد من الانقسامات العاموديّة بين مكوّنات المجتمع السياسيّ في لبنان عوضًا من أن تكون دافعًا للقاء جدّي لمختلف مكوّنات الوطن من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه"، وشدّدوا على "واجب الجميع إدراكَ أنّ لبنان واحد وشعبه واحد ومصيره واحد وعلى الجميع بالتالي الابتعاد عن الانزلاق في الأحقاد والتعبئة ضدّ بعضهم البعض".
وتوقّف المجتمعون عند"استمرار الفراغ في سدّة الرئاسة وما ينجم عنه من تعطيل لإدارة الدولة ممّا دفع بالكثير من المواطنين إلى فقدان ولاءه للوطن وللكفر بوجوده ولحمل حقيبته مهاجرًا وباحثًا عن حياة كريمة تليق بالإنسان وبحقوقه المشروعة. ويخال لنا أن البلاد فقدت مقوّمات وجودها وباتت تعيش على الهامش من دون أن يحرك أيّ من المسؤولين ساكنًا في ظلّ فوضى إداريّة وفساد يقضي على مفاصل الدولة".
وشدّد المجتمعون على" ضرورة توحيد الصفّ الداخلي من أجل حثّ المجتمع الدوليّ لإيجاد حلّ لأزمة النازحين السوريّين التي لا يمكن للبنان أن يتحمّلها أو يتحمّل نتائجها بشكل تضمن كرامتهم وتجنّب لبنان الوقوع في المحظور الذي بدأت تظهر معالمه. وعلى المجتمع الدولي العمل على إعادتهم إلى المناطق الآمنة في وطنهم ودعمهم للبقاء فيه. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:20 | 2024-04-17
11:15 | 2024-04-17
11:06 | 2024-04-17
10:59 | 2024-04-17
10:51 | 2024-04-17
10:33 | 2024-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24