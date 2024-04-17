ميناسيان زار دريان مهنئا: لتوطيد العلاقات الاسلامية المسيحية

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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان يرافقه الأب أرام ابراهاميان ومسؤول العلاقات العامة في البطريركية شربل بسطوري.وبعد اللقاء قال ميناسان: "قدمنا لسماحته التهنئة بعيد الفطر، وتمنينا له ولكل اللبنانيين أعيادا مباركة، خصوصا في الظروف الصعبة والمأسوية التي يمر بها لبنان، ولكن الفرح الروحي لا يزال في قلوبنا، وهذا كل ما نتمناه لشعبنا ولوطننا ولإخوتنا في هذا البلد الذي هو مركز لجميع الأشخاص وأصحاب الإرادة الصالحة، وتم التداول في تعزيز العيش المشترك والتعاون وتوطيد العلاقات الإسلامية المسيحية ، كما جر البحث في الشؤون الوطنية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية".وردا على سؤال قال:" أرى أن الوضع في لبنان إيجابي، لأنه ما من عاصفة إلا وتشرق الشمس بعدها وترجع البلد إلى ما كانت عليه وأحسن، وهذا كل ما أتمناه بهذه المناسبة السعيدة".واستقبل المفتي دريان النائب السابق قاسم عبد العزيز الذي نوه "بمواقف سماحته الإسلامية والوطنية، وشد على "أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس جامع".