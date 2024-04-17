المكاري تابع اوضاع الجنوب مع سفراء أميركا اللاتينية

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وقال المكاري إثر اللقاء:" للمرة الثانية يقوم وفد من سفراء أميركا اللاتينية بزيارتنا حيث تباحثنا في أوضاع الجنوب لاسيما وأن لديهم الوف الرعايا ، مشيراً الى أنه "من صلب عملهم المحافظة على رعاياهم في لبنان ".



و أكد المكاري أن "للزيارة طابعا رسميا ، واتفقنا على أن يستمر التواصل بشكل رسمي لتزويدهم بالتقارير التي تصدرها خلية الأزمة بشكل دائم من أجل إرسالها إلى حكوماتهم وهذا من صلب عملهم".



و أثنى المكاري على "العلاقة الطيبة مع سفراء أميركا اللاتينية"، منوهاً ب"مواقفهم الداعمة للبنان إن كان على المستوى الديبلوماسي ام في المحافل الدولية ".



كما أكد " أن مسؤولية الحكومة اللبنانية كبيرة تجاه الرعايا وتجاه العلاقة الديبلوماسبة الجيدة". استقبل وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، وفداً من سفراء أميركا اللاتينية ضم سفراء الارجنتين: ماريا فيرجينيا رويز كينتار، الأورغواي كارلوس غيتو، البرازيل: آنا باتريسيا نيفيس تاناكا، وكولومبيا: لينا فانيسا فاريلا ، وذلك في حضور المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة ومستشارة الوزير للشؤون الفرنوفونية اليسار نداف.وقال المكاري إثر اللقاء:" للمرة الثانية يقوم وفد من سفراء أميركا اللاتينية بزيارتنا حيث تباحثنا في أوضاع الجنوب لاسيما وأن لديهم الوف الرعايا ، مشيراً الى أنه "من صلب عملهم المحافظة على رعاياهم في لبنان ".و أكد المكاري أن "للزيارة طابعا رسميا ، واتفقنا على أن يستمر التواصل بشكل رسمي لتزويدهم بالتقارير التي تصدرها خلية الأزمة بشكل دائم من أجل إرسالها إلى حكوماتهم وهذا من صلب عملهم".و أثنى المكاري على "العلاقة الطيبة مع سفراء أميركا اللاتينية"، منوهاً ب"مواقفهم الداعمة للبنان إن كان على المستوى الديبلوماسي ام في المحافل الدولية ".كما أكد " أن مسؤولية الحكومة اللبنانية كبيرة تجاه الرعايا وتجاه العلاقة الديبلوماسبة الجيدة".

كما استقبل المكاري السفيرة اليونانية في لبنان ديسبينا كوكولوبولو وعرض معها للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها والمستجدات الراهنة، اضافة الى نشاطات مشتركة بين الوزارة و السفارة اليونانية.

وفي سياق آخر، كرم المكاري الكاتب انطوان غندور، في إطار برنامج "البوم الأصالة" الذي يعرض على شاشة تلفزيون لبنان، وسلمه درعاً تكريمية تقديراً لعطاءاته في صنع تاريخ لبنان، وذلك في حضور المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، و الفنان موربس موصللي.