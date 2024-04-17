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لبنان

الحجار تسلم من إتحاد بلديات بنت جبيل وجبل عامل مساعدات لـ 33 بلدة

Lebanon 24
17-04-2024 | 07:19
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تسلم وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار اليوم من إتحاد بلديات بنت جبيل وجبل عامل شاحنة محملة بالمساعدات لـ 33 بلدة، بدعم لوجيستي من منظمة "SHEILD"، وذلك بعد جولته الميدانية الأسبوع الماضي في بنت جبيل وبعض قرى جبل عامل للاطلاع على حاجاتها.
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وتضمنت هذه المساعدات معينات وأدوات طبية مخصصة للاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن، بالاضافة الى فرش وشراشف ومخدات قدمتها "جمعية مساواة"، بالإضافة إلى أدوات طبية أخرى ومعينات ومستلزمات مختلفة لمراكز الإيواء من الهبة الصينية التي حصلت عليها الوزارة.

وكانت قد قدمت "جمعية مساواة" الأسبوع الماضي حصصا غذائية لدعم النازحين اللبنانيين في صيدا، وستطلق بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية خدمة العيادة الطبية النقالة للأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن في عدد من المناطق الجنوبية، تبدأ من منطقة الريحان إلى صور مرورا بصيدا.
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