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لبنان

المرتضى وعبد المسيح التقيا في نقابة مهندسي الشمال لتهنئة فتفت

Lebanon 24
17-04-2024 | 07:21
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التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى والنائب أديب عبد المسيح، ظهر اليوم، خلال زيارة تهنئة لنقيب المهندسين في طرابلس والشمال شوقي فتفت، في مكتبه في النقابة، عقب انتخابات يوم الأحد الفائت، وأعربا عن تمنياتهما للنقيب والأعضاء الجدد بالنجاح فى "مهمتهم الرامية الى تطوير النقابة والارتقاء بمستوى الخدمات التى يقدمها للمهندسين والنهوض في مستواهم المعيشي والمهني".
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 وأكّد عبد المسيح حرصه، كنائب عن الشمال وفرد من هذه النقابة، على" التعاون الدائم مع هذه الأخيرة بكل السبل والإمكانات المتاحة، لما فيه المصلحة العامة".
 
بدوره، شدد المرتضى على "ضرورة تعاون جميع أعضاء المجلس الجدد والسابقين مع النقيب فتفت وتوحيد الصفوف بهدف خدمة مصلحة النقابة أولا".
 
وحضر اللقاء أعضاء مجلس النقابة المهندسون: نقولا سليمان، سليم نشابة، هلا تامر، باسم خياط، الدكتور صفوان الشهال، مصطفى فخر الدين ومحمود الصاج.
 
ورافق المهندس محمد سعيد الحلاب الوزير المرتضى خلال زيارَته للنقي ، فيما حضر مع النائب عبد المسيح مدير مكتبه جان خوري ومدير المكتب السياسي العميد المتقاعد جوزيف يعقوب والمهندس أنطوني عازار .
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