أوّل تعليق من "حزب الله" على عمليّة عرب العرامشة... ماذا أعلن في بيانه؟

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‏إغتيال العدوّ لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية شنّ هجوماً مركباً بالصواريخ الموجهة ‏والمسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة ‏في ما يسمى "المركز الجماهيري"، وأصابه إصابة مباشرة وأوقع أفراده بين قتيل وجريح". ‏

Advertisement