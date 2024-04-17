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لبنان

قرار لنهرا لاخلاء السوريين من بساتين العصي

Lebanon 24
17-04-2024 | 07:28
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أصدر محافظ الشمال رمزي نهرا  قراراً اليوم طلب بموجبه من أمن الدولة إخلاء ٣ عقارات في "بساتين العصي" - منطقة "بشتودار عورا" من السوريين خلال مهلة ١٥ يوماً وإلاّ ختمها بالشمع الاحمر.
 
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كما اصدر نهرا تعميما طلب فيه من قائد درك منطقة الشمال الاقليمية متابعة الخطة الأمنية وخاصة لجهة توقيف المخلين بالأمن واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وجاء في نص التعميم: "عطفا على اجتماع مجلس الأمن الفرعي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٤ ، وحيث أنه تبين تراجع كبير في نسبة الحوادث والخروق الأمنية خلال فترة عيد الفطر وذلك بسبب الخطة الأمنية التي تم اعتمادها، للاطلاع ومتابعة الخطة وخاصة لجهة توقيف المخلين بالأمن واتخاذ الاجراءات اللازمة والمشددة لحفظ الأمن والنظام والافادة.

قرار ثان

كما اصدر المحافظ نهرا قرارا طلب فيه من قائد درك منطقة الشمال الاقليمية ازالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة. وجاء فيه:

وحاء في نص القرار : 

"عطفاً على اجتماع مجلس الأمن الفرعي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٤ وحيث تقرر البدء بازالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة بعد انتهاء فترة الأعياد (كيوسكات ، بسطات ، انشاءات متعدية على الأرصفة العامة وخلافه ). لذا للاطلاع والايعاز لمن يلزم اجراء الكشف وايداعنا محضرا يبين جميع المخالفات على اختلافها ضمن نطاق قضاء طرابلس وتحديدا مدينة طرابلس وابلاغ المخالفين وجوب الازالة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ تحت طائلة اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالتها بالقوة والافادة".
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