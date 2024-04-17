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لبنان

البيسري بحث مع فرايجسن في ملف النزوح

Lebanon 24
17-04-2024 | 07:41
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استقبل المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري في مكتبه قبل ظهر اليوم، رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان UNHCR إيفو فرايجسن، وتناول اللقاء ملف النزوح السوري في لبنان والخطوات العملية المتّبعة للمعالجة.
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وفي هذا الاطار، شدد المدير العام امام السيد فرايجسن على "وجوب استحصال المديرية العامة للامن العام على بعض المعلومات المتعلقة ب"الداتا" المسلمة الى الامن العام، لا سيما ما يتعلق بتحديد تواريخ تقديم طلبات تسجيل السوريين لدى المفوضية وتاريخ هذا التسجيل لديها، حتى تتمكن المديرية العامة من تنفيذ استراتيجيتها في معالجة ملف النزوح السوري وفق القوانين اللبنانية والدولية".
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