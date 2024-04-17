وزارة الصحة تنشر التقرير التراكمي للطوارئ الصحية

نشرت وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي للطوارئ الصحية لـ16 نيسان 2024، متابعةً للعدوان الاسرائيلي على لبنان.

وسجل امس اصابة 10 اشخاص، ليرفع العدد التراكمي الى 1324، منها 340 حالة وفاة.