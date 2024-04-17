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لبنان

وزارة الصحة تنشر التقرير التراكمي للطوارئ الصحية

Lebanon 24
17-04-2024 | 07:56
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نشرت وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي للطوارئ الصحية لـ16 نيسان 2024، متابعةً للعدوان الاسرائيلي على لبنان.
وسجل امس اصابة 10 اشخاص، ليرفع العدد التراكمي الى 1324، منها 340 حالة وفاة.
 
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وزارة الصحة

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