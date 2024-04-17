شعبة المعلومات أوقفت مطلوبين

تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي - حلبا من توقيف م.ط عند جسر عرقة، وهو من اصحاب السوابق في عمليات السرقة.

وأوقفت أيضاً و.ن.س المطلوب بجرم سرقة كابلات كهربائية.

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