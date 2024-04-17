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لبنان

شعبة المعلومات أوقفت مطلوبين

Lebanon 24
17-04-2024 | 08:09
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تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي - حلبا من توقيف م.ط عند جسر عرقة، وهو من اصحاب السوابق في عمليات السرقة.
 
 
وأوقفت أيضاً و.ن.س المطلوب بجرم سرقة كابلات كهربائية.
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