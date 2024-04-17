سيلين الياس رزوق خرجت من منزل ذويها ولم تَعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:- سيلين الياس رزوق (من مواليد عام 2007، لبنانية)الذي غادرت بتاريخ 16-4-2024 منزل ذويها الكائن في محلة الحدت، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة الحدت في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 466553-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.